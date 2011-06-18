На Львівщині з наркотиками затримали депутата райради

Львівська область. 18 червня. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали 26-річного львів’янина, який займається підприємницькою діяльністю, в якого було виявлено та вилучено два згортки «наповнених речовиною рослинного походження зеленого кольору».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, затриманий виявився депутатом Пустомитівської районної ради Львівщини від однієї з політичних сил.

Згідно висновку експертів, вилучені у депутата згортки виявилися ноповнені маріхуаною.