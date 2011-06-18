На Львівщині з наркотиками затримали депутата райради
15:44, 18 червня 2011Львів
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Вилучено згортки з маріхуаною
Львівська область. 18 червня. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали 26-річного львів’янина, який займається підприємницькою діяльністю, в якого було виявлено та вилучено два згортки «наповнених речовиною рослинного походження зеленого кольору».
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, затриманий виявився депутатом Пустомитівської районної ради Львівщини від однієї з політичних сил.
Згідно висновку експертів, вилучені у депутата згортки виявилися ноповнені маріхуаною.
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