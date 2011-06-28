У Львові експерт відділу оцінки майна погорів на хабарі

Львів. 28 червня. УНІАН. У Львові затримано експерта відділу оцінки майна, який вимагав та отримав 800 гривень хабара за складання та пришвидшення цінової довідки з вартості ріпаку.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Така довідка потрібна була чоловіку для подальшої реалізації озимих сортів на внутрішньому ринку України.

Хабарника затримано «на гарячому». Прокуратура Залізничного району м. Львова проти зловмисника порушила кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

За цей злочин чоловіка можуть засудити до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певну посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.