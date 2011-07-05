Цимбалюк провів робочу зустріч з головою Бродівської РДА

Львів. 5 липня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч з головою Бродівської районної державної адміністрації Василем Стронським.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю у Львівської ОДА.

Під час зустрічі голови обговорили ряд питань, що стосуються Бродівського району, зокрема про стан із заборгованістю заробітної плати, освітлення вулиць сільської місцевості, стан доріг, питання житла військових Бродівського гарнізону.

Також було обговорено питання газифікації Бродівського району. Василь Стронський поінформував голову Львівської ОДА про те, що район повністю газифікований (окрім села Станіславчик), а 12 липня планується підвести газ в село Загірці.