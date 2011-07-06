На Львівщині хочуть збудувати новий цементний завод

Львів. 6 липня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч з головою Миколаївської райдержадміністрації Ігорем Пілкою.

Як повідомили УНІАН в ОДА, під час зустрічі були розглянуті ряд питань розвитку Миколаївського району, зокрема перспективи будівництва нового цементного заводу та створення привабливих умов для залучення іноземних інвестицій.

Голова Миколаївської РДА розповів про програму культурного обміну школярів у рамках регіонального співробітництва між Миколаївською та Бахчисарайською районними радами, проінформував про план трансформації до кінця цього року акушерського корпусу Миколаївської центральної районної лікарні у перинатальне відділення.

Також було зазначено, що за перше півріччя було закрито заборгованість по заробітній платі у житлово-комунальній сфері.