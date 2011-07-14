На Львівщині покращено умови ведення бізнесу

Львів. 14 липня. УНІАН. 13 липня року під головуванням першого віце-прем’єр-міністра України А.Клюєва відбулась селекторна нарада з головами обласних державних адміністрацій.

Одним із питань даної наради був аналіз стану виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» в регіонах України. Першим віце-прем’єр-міністром України відзначені позитивні зміни в цьому напрямку у Львівській області.

Так, виконання норм та положень цього Закону у Львівській області дозволило вже у першому півріччі 2011 р. радикально покращити умови ведення бізнесу. Виконання вимог закону у повному обсязі дасть можливість зменшити регуляторний тиск на суб’єкти господарської діяльності шляхом спрощення регуляторних процедур і зменшення пов’язаних з цим фінансових та інших витрат підприємців.

Слід зазначити, що на виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» в області створено 730 робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів. З них: 20 у районних радах, 9 – містах обласного значення, 35 – міськими радами районного значення, 34 – селищними радами, 632 – сільськими радами.

У ході перегляду робочими комісіями встановлено: 1450 актів відповідають принципам державно регуляторної політики; 483 регуляторних акти не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують скасування та внесення змін.

Співвідношення регуляторних актів, що відповідають принципам регуляторної політики до регуляторних актів, які потребують скасування чи внесення змін – 25% (це свідчить про те, що область в повному обсязі виконує Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

Станом на 12 липня 2011 року із 483 регуляторних актів: 370 – скасовано та в 30 – внесено зміни (83%). Потребує скасування та внесення змін ще 83 регуляторних акти.

За результатами прискореного перегляду регуляторних актів Львівською міською радою із 39 регуляторних актів скасовано 21 як такі, що не відповідають принципам державної регуляторної політики (або 54 %). Решта регуляторних актів будуть скасовані на позачерговій сесії міськвиконкому.

На даний час проводяться організаційні заходи щодо проведення позачергових сесій відповідних рад по внесенню змін та скасуванню регуляторних актів, які не відповідають принципам державної регуляторної політики.