Держекоінспекція Львівщини покарала понад 2 тис. порушників

Львів. 20 липня. УНІАН. Інспекційними підрозділами Державної екологічної інспекції в Львівській області в першому півріччі 2011 року проведено 2768 перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства. На порушників природоохоронного законодавства складено 2266 протоколів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів притягнуто 2014 посадових осіб і громадян на 664,657 тис. грн. З порушників стягнуто 538,765 тис. грн.

На відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, відповідачам пред’явлено 366 претензій та позовів на суму 19254,773 тис. грн. За порушення вимог природоохоронного законодавства призупинилась виробнича діяльність 56 виробничих об`єктів.



Ретельно здійснювався систематичний контроль за додержанням природоохоронного законодавства на підприємствах та об’єктах, віднесених до основних забруднювачів довкілля державного та обласного рівнів.

Зокрема, проведено перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства на Добротвірській ТЕС, ЛКП «Збиранка» та ЛМКП «Львівводоканал», що належать до «Переліку 100 об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля України».