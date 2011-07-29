Злочинна група за контрабанду цигарок постане перед судом

Львів. 29 липня. УНІАН. Прокуратура Львівської області скерувала до суду для розгляду по суті кримінальну справу про обвинувачення членів організованої злочинної групи з 4-х осіб у контрабанді цигарок, вартістю майже 3 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Досудовим слідством, проведеним СВ УСБУ у Львівській області встановлено, що громадянин Литовської Республіки як організатор групи разом із мешканцями Київської області упродовж березня 2011 року за допомогою створених в Україні фіктивних підприємств та з використанням завідомо неправдивих документів здійснили дві спроби контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю партій цигарок вартістю 2 млн 974 тис. 307 грн, а також готувалися до вчинення контрабанди цигарок на 1 млн 430 тис. грн.

Діяльність злочинної групи була припинена співробітниками УСБУ у Львівській області, а також митною та прикордонною службами митного поста «Краковець».

Предмети контрабанди вилучено, а організаторові злочинної групи обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Державне обвинувачення у справі здійснюється прокуратурою Львівської області.

У прокуратурі зазначають, що Кримінальним кодексом України за вчинення вказаних вище злочинів передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією предметів контрабанди та конфіскацією майна.