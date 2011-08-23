Юнаки та дівчата взяли участь в акції «Ровесник Незалежності»

Львів. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні відбулася урочиста акція проекту «Ровесник Незалежності» з нагоди Дня Прапора та приурочена 20-ій річниці Незалежності України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Організатором акції виступило головне управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА.

Центральними вулицями Львова урочистою ходою пройшла колона молоді Львівщини – 50 юнаків та дівчат, ровесників України. В одежі кольорів національного прапора, вони пронесли знамено розміром 8х12 метрів у супроводі роти почесної варти та військового оркестру.

Розпочалася хода від Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Молодь пронесла стяг проспектом Свободи, площею Адама Міцкевича, Галицькою площею, Соборною площею до вулиці Винниченка, на якій продовжилася святкова програма.

Полотнище, яке пронесли ровесники Незалежності України, буде подаровано Музею національно-визвольної боротьби під час першої черги його відкриття.