У Червонограді пройшли урочистості з нагоди Дня шахтаря

Львів. 25 серпня. УНІАН. 25 серпня у місті Червоноград Сокальського району відбулося урочисте засідання, присвячене Дню шахтаря. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На урочистому засіданні були присутні заступник голови ОДА Володимир Губицький, начальник управління вугільної промисловості та паливно-енергетичного комплексу ОДА Земомислав Новікевич, міський голова м. Червонограда Ігор Чудійович, голова Сокальської райдержадміністрації Микола Мисак, генеральний директор ДП«Львіввугілля» Микола Клюка та інші.

Володимир Губицький звернувся до присутніх з привітанням з нагоди професійного свята і відзначив, що завдяки успішній праці висококваліфікованих спеціалістів вугільної галузі забезпечується стабільна робота енергетиків, а це гарантує безперебійну роботу господарського комплексу області в цілому.

В.Губицький відзначив 10 найкращих працівників ДП «Львіввугілля» і вручив їм почесні грамоти ОДА.