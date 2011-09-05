На Львівщині зібрано рекордний урожай, - Цимбалюк

Львів. 5 вересня. УНІАН. За останні 10 років у Львівській області був зібраний рекордний урожай. Про це 5 вересня під час селекторної наради повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Водночас, за інформацією в. о. начальника головного управління агропромислового розвитку ОДА Михайла Кучеренка, у 2011 році всіма категоріями господарств буде вироблено 845 тис. тонн зерна у вазі після доробки. Цього року виробництво зерна до попереднього року зросте на 222,4 тис. тонн, або на 35,7%.

Ріст валового виробництва зерна відбудеться в обох базових категоріях господарств. Сільськогосподарськими підприємствами очікується виробити 456,2 тис. тонн, або 54% загальних обсягів виробництва.

Збільшення валового виробництва зерна в області відбудеться, як за рахунок розширення посівних площ, так і росту урожайності зернових культур. У порівнянні із попереднім роком посівна площа зернових культур в усіх категоріях господарств зросла на 23,8 тис. га, а урожайність зернових культур зросте з 25,8 ц/га у 2010 році до 31,9 ц/га у 2011 році.