Цимбалюк завтра відкриє Чайковицьке газове родовище

Львів. 8 вересня. УНІАН. Завтра, 9 вересня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк із робочим візитом відвідає Самбірський район.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У програмі перебування голова ОДА в районі передбачено відкриття Чайковицького газового родовища та відкриття оновленого після капітального ремонту дитячого будинку «Рідний дім» в селі Корналовичі.