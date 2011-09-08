Цимбалюк завтра відкриє Чайковицьке газове родовище
17:50, 08 вересня 2011Львів
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Робоча поїздка в Самбірський район
Львів. 8 вересня. УНІАН. Завтра, 9 вересня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк із робочим візитом відвідає Самбірський район.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
У програмі перебування голова ОДА в районі передбачено відкриття Чайковицького газового родовища та відкриття оновленого після капітального ремонту дитячого будинку «Рідний дім» в селі Корналовичі.
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