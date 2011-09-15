Дороги Самбора передадуть у державну власність

Львів. 15 вересня. УНІАН. Автомобільні дороги територіальної громади міста Самбора будуть передані у державну власність – проїзні частини автомобільних доріг, що суміщаються з дорогами загального користування, входитимуть до сфери управління Укравтодору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відповідне розпорядження "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 735" схвалено на засіданні уряду.

Всього в державну власність буде передано проїжджу частину ділянок вуличної мережі міста протяжністю 10,6 км.

Внесення зазначених змін обумовлено необхідністю оптимізації схеми руху транзитного автотранспорту через місто Самбора по вулицях, які поєднуються з дорогами загального користування державного значення.

Прийняття зазначених доріг в державну власність дозволить поліпшити транспортне сполучення в місті, а також забезпечити безпеку руху пішоходів та транзитного автотранспорту.

Нагадаємо, рішення "Про надання згоди на передачу магістральних вулиць з комунальної власності міста в державну" прийнято Самбірською місцевою владою 23 листопада 2010 року.