Форум видавців у Львові – це свято єднання всієї України, – М.Цимбалюк

Львів.18 вересня. УНІАН. 17 вересня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із учасниками та гостями 18 Міжнародного «Форуму видавців у Львові».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед запрошених гостей були знані українські письменники: Роман Іваничук, Іван Малкович, Юрій Щербак, Михайло Слабошпицький, Михайло Ватуляк, Марія Чумарна, брати Капранови, Юрій Винничук, Марія Матіос, Михайло Зубрицький, Ігор Мельник, Андрій Содомора, Мар’яна Савка, Світна Короненко, Лев Рубінштейн, Ева Гата , також Президент Форуму видавців у Львові Олександра Коваль, відомий львівський фотограф Василь Пилип’юк та переможниця цьогорічного Форуму видавців у Львові Віта Сусак.

Михайло Цимбалюк щиро подякував усім присутнім за те, що цьогорічний Форум видавців став справжнім святом не лише для Львова і України, але й для Європи:«Вчора, під час відвідин Харківської землі, основною темою був не настільки Слобожанський ярмарок як львівський Форум видавців. А коли повідомили ім’я переможниці Форуму, це було великою радістю, адже авторка книги «Українські мистці Парижа. 1900-1939 рр.» Віта Сусак родом зі Львова, а проживає у Києві. Тому це було справжнє свято єднання всієї України» - зазначив М.Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк побажав усім присутнім, аби в такому ж складі зібратися тут наступного року, здоровими, щасливими та з новими творчими здобутками.

Також голова Львівської облдержадміністрації висловив велику подяку незмінному президентові Форуму видавців у Львові Олександрі Коваль: «Я маю честь сприяти і допомагати в організації Форуму саме Вам. Ви особлива людина, бо завдяки Вашій організації Форум з року в рік стає все більше популярним, набирає нових обертів».

А від імені усіх присутніх гостей письменник Роман Іваничук щиро подякував голові Львівської облдержадміністрації за такий величний захід, яким є Форум видавців у Львові: «Впевнений, що завтра ми поїдемо звідси трохи добрішими, більше усміхненими, а головне – духовно багатшими», - сказав Р.Іваничук.