Цимбалюк: Україна готується до безвізового режиму із Польщею

Львів. 22 вересня. УНІАН. Вчора з нагоди проведення у Львові Регіональної конференції «Захист біженців та прикордонна співпраця» відбулася офіційна вечеря учасників делегації Регіонального представництва управління верховного комісара ООН у справах біженців. Участь у вечері також взяв голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Делегацію очолив заступник Регіонального представника управління верховного комісара ООН у справах біженців Ванно Нупеч за участі представників України, Білорусії, Молдови, Румунії, Польщі, Угорщини, Словаччини.

Михайло Цимбалюк у вітальному слові подякував організаторам за те, що вони вибрали саме Львів, як місце проведення Регіональної конференції. «Львівщина є західними воротами в Європу не лише для України, а й для держав на Півночі. Львів по праву вважається не лише культурною але й духовною столицею нашої держави», – зауважив голова ОДА.

Михайло Цимбалюк також підкреслив, що проблеми транскордонного співробітництва є надзвичайно важливими для Львівщини, адже у найближчий час планується створення безвізового режиму з Польщею, що є великим позитивом і одночасно значною відповідальністю.

Завершуючи вітання, Михайло Цимбалюк побажав усім приємного перебування у Львові та наголосив, що Львівщина відкрита для світу і готова надати підтримку усім, хто її потребує.