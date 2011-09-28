У Львові відбулася конференція про географію туризму

Львів. 28 вересня. УНІАН. У Львові відбулася V Міжнародна наукова конференція на тему: «Географія туризму: міжнародні виклики українському туризму».

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в роботі конференції взяло участь 68 науковців та практиків галузі туризму з України, Польщі та Білорусії. У рамках конференції відбулося пленарне та секційні засідання, під час яких було заслухано 25 доповідей.

Основними напрямками для обговорення та дискусій під час конференції стали актуальні на сьогодні теми, такі як «Туристично-інформаційні центри як складова туристичної індустрії» та «Стан та проблеми розвитку курортної галузі Львівщини».

В обговоренні цих важливих питань взяли участь представники обласних і міських ТІЦ Західної України, представники ЗАТ «Трускавецькурорт» та закладів розміщення курорту Східниця, що дало можливість порівняти теоретичні та практичні напрацювання в цих напрямках, чітко виокремити та проаналізувати існуючі тенденції.

За результатами роботи конференції підготовлено та видано збірник наукових матеріалів, який відображає стан сучасних географічних та економічних досліджень у галузі туризму на міжнародному, національному та регіональному рівнях.

Важливим підсумком проведених обговорень стало прийняття резолюції, де висвітлено актуальні питання дослідження туристичної галузі та практичні рекомендації щодо розширення мережі ТІЦ і підготовки їхнього персоналу до обслуговування учасників Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Окремо учасники конференції розробили практичні рекомендації щодо вирішення соціально-економічних, планувальних та екологічних проблем курортних центрів Львівщини.