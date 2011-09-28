Цимбалюк: Львівщина надзвичайно багата історичними пам’ятками

Львів. 28 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в рамках прес-туру «Золота підкова Львівщини» оглянув Музей-заповідник «Підгорецький замок». Про історію замку, а також про роботи із його реконструкції голові Львівської ОДА розповів директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За його словами, свого часу це був другий найбільший палац у Речі Посполитій.

Під час спілкування із журналістами Михайло Цимбалюк наголосив, що сьогодні у рамках прес-туру ми усі разом ще раз переконались у тому, що Львівщина є надзвичайно багатою різноманітними культурними та історичними пам’ятками, левова частка яких збережена за особистого сприяння та ініціативи Бориса Возницького.

Михайло Цимбалюк також наголосив, що уже найближчим часом буде зрушено з мертвої точки початок фінансування реконструкції «Золотої підкови Львівщини», адже, на жаль, протягом останніх кількох років держава не виділяла коштів на пам’ятки архітектури області. Тепер, наголосив Михайло Цимбалюк, кошти поступово надходитимуть.

«Кожен втрачений день, тиждень та місяць тільки зменшує наші культурні багатства, тому уже з жовтня розпочнеться активна робота із заміни даху у Золочівському замку і перший етап реконструкції споруди у комплексі буде завершено до кінця року.

Стосовно Підгорецького замку голова Львівської ОДА повідомив, що проектно-кошторисна документація на його реконструкцію зроблена на 120 млн. грн. «Ми будемо просити кошти у керівництва держави», - сказав Михайло Цимбалюк.