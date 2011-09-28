Цимбалюк: нашим завданням є підняття престижу професії вчителя

Львів. 28 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти привітав вчителів з наступаючим професійним святом та зазначив, що перш за все спільним основним завданням є підняття престижу професії вчителя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Він наголосив, що потрібно відтворювати історію краю, запрошуючи на уроки випускників місцевих загальноосвітніх закладів, які стали успішними, відомими людьми, адже такі зустрічі дають дітям стимул до навчання та привід пишатись своїм краєм.

Голова Львівської облдержадміністрації нагадав, що на Львівщині триває конкурс «Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу – 2011», який проводиться вперше та стане одним із інструментів підвищення якості освіти на Львівщині, слугуватиме гарним взірцем реформування сучасної національної школи на місцях для інших областей України.

Також під час візиту були обговорені питання, що стосуються рівня та якості підвищення кваліфікації вчителів, забезпечення відрядними коштами, про виплату премій вчителям з нагоди Дня працівників освіти, щодо рівного доступу до знань учнів міських та сільських шкіл, необхідного розподілу шкільних олімпіад на категорії, а також питання щодо обладнання загальноосвітніх закладів комп’ютерною технікою та забезпечення доступом до мережі Інтернет.

Михайло Цимбалюк дав відповідні доручення начальнику головного управління освіти і науки Михайлу Брегіну, зокрема, щодо винайдення можливості проходити підвищення кваліфікації також на базі Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка та забезпечення виплати премій усім вчителям з нагоди професійного свята - Дня працівників освіти.