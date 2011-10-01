Львівщина і Тернопільщина обмінюються досвідом у галузі АПК

Львів. 1 жовтня. УНІАН. Делегація Львівської області на чолі з головою облдержадміністрації Михайлом Цимбалюком провели робочу поїздку в Тернопільську область.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, мета поїздки – обмін досвідом у галузі агропромислового комплексу, ринкові взаємовідносини, розвиток малого і середнього бізнесу у галузі АПК на Львівщині.

У рамках робочої поїздки, делегація Львівщини відвідала свинокомплекс та комбікормовий завод ПАТ «Агропродсервіс», що знаходиться у селі Настасів Тернопільського району.



Під час візиту розглядалися питання інтеграції між областями.

Заступник голови Львівської ОДА Іван Стефанишин, під час огляду комбінату, зазначив: «У Львівській області є два подібних комбінати – «Галичина Захід» та «Барком». Основним проблемним питанням АПК Тернопільської та Львівської областей є утилізація відходів, адже актуальним і важливим для нас залишається питання екології».