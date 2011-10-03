На Львівщині відбулися проміжні вибори депутатів місцевих рад

Обрано депутата селищної ради

Львів. 3 жовтня. УНІАН. 2 жовтня у селі Новояричівськ Кам’янка-Бузького району відбулися проміжні вибори депутатів місцевих рад. Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, депутатом Новояричівської селищної ради Кам’янка-Бузького району обрано Харківа Тараса Антоновича (позапартійний), за якого проголосували 83 % виборців.

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