На Львівщині відбулися проміжні вибори депутатів місцевих рад
11:08, 03 жовтня 2011Львів
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Обрано депутата селищної ради
Львів. 3 жовтня. УНІАН. 2 жовтня у селі Новояричівськ Кам’янка-Бузького району відбулися проміжні вибори депутатів місцевих рад.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, депутатом Новояричівської селищної ради Кам’янка-Бузького району обрано Харківа Тараса Антоновича (позапартійний), за якого проголосували 83 % виборців.
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