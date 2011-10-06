Навчальні закладів планують забезпечити швидкісним Інтернетом

Львів. 6 жовтня. УНІАН. У Львівській ОДА відбулася нарада з питання розбудови мережі швидкісного доступу до Інтернету за технологією FTTB («оптика до будинку») компанією «Київстар» під головуванням заступника голови Львівської ОДА Володимира Губицького.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На нараді були присутні менеджер із зв’язків з громадськістю ЛФ ПАТ «Київстар» Віктор Гальчинський, начальник управління розвитку інфраструктури Володимир Корпан, голова Стрийської міської ради Роман Шрамов’ят та ін.

Під час наради розглядалося, зокрема, питання забезпечення Інтернетом навчальних закладів Львівщини.

За результатами наради прийнято спільне рішення щодо розвитку мережі швидкісного доступу до Інтернету у місті Стрию.

