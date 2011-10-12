14 жовтня у Карпатах можливий мокрий сніг

Львів. 12 жовтня. УНІАН. 14 жовтня в Карпатах не виключається дощ із мокрим снігом. При сильних опадах можливо утворення інтенсивного поверхневого дощового стоку з накопиченням його в пониззях. Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічну центрі.

Окрім цього, 11-14 жовтня в західних областях ймовірні дощі. Більш інтенсивними (часом помірними) вони можуть бути вранці 11 жовтня та вдень 12 жовтня. Вітер швидкістю 7-12 м/с, 12-13 жовтня окремі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 12 жовтня +4…+9 градусів, в інші ночі +1…+7 градусів, при проясненнях на ґрунті (15 жовтня і в повітрі) місцями заморозки 0…+5 градусів; вдень +9…+14 градусів (13-15 жовтня +5…+11 градусів).

Також, 12-13 жовтня у Львівській області дощ. Температура повітря вночі від +6…+11 градусів, вдень +10…+15 градусів тепла. Вітер західний 7-12 м/с.