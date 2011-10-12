У Львові відкрився форум індустрії туризму та гостинності

Львів. 12 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Львові урочисто відкрили Міжнародний форум індустрії туризму та гостинності – 2011 року. Участь у урочистому відкритті взяли Радник Президента України Валерій Пустовойтенко, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, заступник голови Львівської облради Валерій П’ятак та заступник Львівського міського голови з гуманітарних питань Василь Косів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Я радий вітати усіх присутніх на відкритті нашого форуму туризму та гостинності, який проходить на нашій львівській землі. Хочу сказати, що це пріоритетна галузь господарювання у нашому краї, це та галузь, яка першою зустрічає гостей, бізнесменів, туристів та загалом усіх тих, хто прибуває на благословенну львівську землю. Хочу подякувати усім учасникам та організаторам, привітати усіх гостей та запросити до співпраці. Влада краю зробить усе, щоб створити комфортні умови для тих, хто творить бізнес-еліту, для тих, хто працює у цій сфері і, звичайно, для тих, хто хоче та приїжджає до нас на Україну та зокрема на Львівщину», - сказав у вітальному слові голова Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк також побажав усім присутнім вдалого проведення туристичного форуму. «Хай усім нам допомагає Господь у цій відповідальній та почесній роботі», - сказав голова Львівської облдержадміністрації.

У цьогорічному форумі беруть участь понад 100 підприємств, фірм та організацій з Києва та Київської області, Івано-Франківської, Тернопільської, Харківської, Запорізької, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, АР Крим, а також іноземні делегації з Польщі, Росії та Туреччини.

Відповідно до затвердженої програми в рамках Форуму проходитимуть:

1 - ХІІ Міжнародна виставка-ярмарок „ТурЕКСПО-2011”,

2 - V Спеціалізована виставка „Готельний та ресторанний бізнес”,

3 - ІV Спеціалізована виставка „Континент розваг”,

4 - Ряд презентацій та конференцій-семінарів для спеціалістів туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.