СБУ викрила контрабанду автобуса на Львівщині

Львів. 14 жовтня. УНІАН. У Львівській області співробітники CБУ викрили факт контрабандного ввезення в Україну пасажирського автобуса за заниженою учетверо вартістю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Співробітники СБУ встановили 49-річного мешканця Львівщини, який у жовтні 2009 року незаконно перемістив через МАПП “Шегині” пасажирський автобус. Для митного оформлення транспортного засобу зловмисник подав документи, згідно з якими автобус начебто слідував з Республіки Польща у Львівську область на адресу приватного підприємця, а його вартість складала 200 тис. грн.

Однак, відповідно до висновку автотоварознавчого дослідження, проведеного за ініціативи СБУ, вартість автотранспортного засобу без сплати обов’язкових платежів на момент ввезення становила понад 859 тис. грн. Ця сума підтверджується офіційним повідомленням польської сторони, згідно з яким автобус насправді відправлявся німецькою фірмою, а реальним отримувачем був сам перевізник.

У результаті цієї контрабандної оборудки держава недоотримала щонайменше 120 тис. грн. мита. Сума збитків наразі встановлюється.

Враховуючи те, що пасажирський автобус переміщений на митну територію України контрабандним способом, шляхом подання митному органу документів, які містять неправдиві відомості щодо фактичної вартості, відправника та отримувача товару, Управлінням СБУ у Львівській області стосовно перевізника порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України (контрабанда).

Триває слідство.