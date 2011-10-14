Львівщина відзначає 69-ту річницю створення УПА

Львів. 14 жовтня. УНІАН. 14 жовтня представники Львівської обласної та міської влади, ветеранських організацій і громадськості поклали квіти та вінки до Меморіалу невідомому вояку УПА, пам’ятника Степану Бандері та пам’ятника Романові Шухевичу в Білогорщі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відповідно до програми урочистостей з нагоди відзначення 69-ї річниці утворення УПА та Дня Українського козацтва також відбудеться ритуал прийняття „Урочистої клятви” першокурсниками Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, а також урочисті збори і урочистий прийом для представників ветеранських організацій та козацтва, почесних гостей Урочистої академії в сесійній залі Львівської обласної ради, урочисте відкриття станичної теренової пластової гри «Операція «Покрова».