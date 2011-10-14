Цимбалюк: Із 2012 року розпочнуть фінансувати “Олімпійську надію-2022”

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Із наступного 2012 року держава розпочне фінансувати будівництво об’єктів у відповідності до Державної програми «Олімпійська надія – 2022». Про це на прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Державна програма «Олімпійська надія – 2022» передбачає будівництво п’яти об’єктів на території Львівської області і міста Львова, у гірській місцевості, зокрема Тисовці та Славському.

«Державна програма затверджена у цьому році і з наступного року розпочнеться фінансуватись. Цього року було рішення Президента України Віктора Януковича затвердити цю програму – це серйозний крок», - сказав Михайло Цимбалюк.

«Як сказав Каськів, основне завдання, що ставиться, - це створити цю спортивну інфраструктуру, яка буде слугувати базою підготовкою олімпійців зимових видів спорту на території області. Це – стратегічне завдання, а щоб приймати Олімпіаду, треба виграти заявку на проведення», - сказав голова облдержадміністрації.