Цимбалюк наказав активно боротися із зарплатами “у конвертах”

Львів. 24 жовтня. УНІАН. Податківці повинні докладати максимум зусиль для виведення підприємств із тіні. Про це під час селекторної наради заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської облдержадміністрації додав, що головам місцевих рад потрібно приступати до виконання показників бюджету із методики його формування, а працівники ДПА України у Львівській області повинні максимально працювати над виведенням підприємств із тіні та припинення виплати зарплати «у конвертах». За словами Михайла Цимбалюка, це одне із найважливіших питань, яке стоїть сьогодні на порядку денному перед податковими службами.

Водночас, як повідомив на селекторній нараді начальник головного фінансового управління Олег Демків, у січні-вересні 2011 року до загального фонду місцевих бюджетів області за оперативними даними надійшло 2231,4 млн. грн. податків, зборів і неподаткових платежів. Порівняно з відповідним періодом 2010 року надходження до загального фонду бюджету області збільшилися на 235,6 млн. грн. або 11,8%.

Планові завдання за доходами загального фонду місцевих бюджетів області виконано у січні-вересні лише на 93,8% (не надійшло 148,6 млн. грн.). Невиконання більш як на 10% допущено у містах Бориславі, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Трускавці та у Бродівському, Перемишлянському, Сколівському районах.

Розрахункові показники Міністерства фінансів України за доходами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у січні-вересні поточного року загалом по області виконано на 100%.

Водночас, як повідомив під час наради перший заступник голови ДПА України у Львівській області Олег Ямельницький, у січні-вересні 2011 року податковими органами Львівської області мобілізовано до загального фонду Державного бюджету України 3 282,3 млн. грн. податків, зборів та обов’язкових платежів, контроль за надходженнями яких покладено на органи державної податкової служби. Порівняно з аналогічним періодом минулого року до загального фонду державного бюджету зібрано платежів на 741,8 млн. грн. або на 29,2% більше. Збільшенню надходжень, перш за все, сприяли позитивні економічні тенденції та покращення адміністрування платежів.

При цьому завдання Міністерства фінансів України щодо збору податкових платежів до загального фонду державного бюджету виконано за січень-вересень цього року на 102% або зібрано коштів на 65,5 млн. грн. більше, ніж було заплановано на вказаний період.

В тому числі платежів загального фонду державного бюджету за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання по Львівській області (ІІІ кошик) надійшло до бюджету у січні-вересні ц.р. 3 180,1 млн. грн., що на 721,9 млн. грн. або на 29,4 відсотка більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Планові показники Міністерства фінансів України з надходження коштів до загального фонду державного бюджету за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання по Львівській області виконано у січні-вересні 2011 року на 102,3 відсотка або надійшло на 70,2 млн. грн. більше, ніж заплановано на вказаний період.

У жовтні ДПА у Львівській області прораховує збір коштів до загального фонду Державного бюджету України в сумі 290,0 млн. грн., що на 18,5 млн. грн. або на 6,8 відсотка більше, ніж було зібрано коштів у жовтні 2010 року.

Платежів загального фонду державного бюджету за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання по Львівській області надійде у жовтні ц.р. 285,3 млн. грн., що також на 18,7 млн. грн. або на 7% більше, ніж у жовтні минулого року.

Таким чином, план-графік Міністерства фінансів України з надходження коштів до загального фонду Державного бюджету України, в тому числі тих, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання по Львівській області, податковими органами Львівської області за період січень-жовтень 2011 року та за результатами 2011 року буде виконано.