Микола Азаров з робочою поїздкою відвідає Львів
12:21, 30 листопада 2011Львів
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Побуває на об‘єктах до Євро-2012
Львів. 30 листопада. УНІАН. На 2 грудня заплановано робочу поїздку Прем’єр-міністра України Миколи Азарова у Львів. Про це повідомило УНІАН джерело у Кабінеті Міністрів України.
Сьогодні у коментарі УНІАН голова Львівської ОДА Михайло Костюк підтвердив, що такий візит Миколи Азарова у Львів планується.
«Робоча поїздка планується і вона відбудеться найближчими днями. Точна дата узгоджується», - зазначив голова Львівської ОДА.
Львівський губернатор також відмітив, що в рамках робочої поїздки Микола Азаров ознайомиться з ходом будівництва нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» та відвідає львівський євростадіон.
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