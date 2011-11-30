Микола Азаров з робочою поїздкою відвідає Львів

Львів. 30 листопада. УНІАН. На 2 грудня заплановано робочу поїздку Прем’єр-міністра України Миколи Азарова у Львів. Про це повідомило УНІАН джерело у Кабінеті Міністрів України.

Сьогодні у коментарі УНІАН голова Львівської ОДА Михайло Костюк підтвердив, що такий візит Миколи Азарова у Львів планується.

«Робоча поїздка планується і вона відбудеться найближчими днями. Точна дата узгоджується», - зазначив голова Львівської ОДА.

Львівський губернатор також відмітив, що в рамках робочої поїздки Микола Азаров ознайомиться з ходом будівництва нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» та відвідає львівський євростадіон.