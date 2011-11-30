Митрополит Ігор: Для Патріархату УГКЦ бракує лише печатки Папи

Львів. 30 листопада. УНІАН. Нині ми ще ближче підійшли до Патріаршого устрою нашої Церкви і його проголошення вже не за горами. Так заявив новопризначений митрополит УГКЦ Ігор (ВОЗЬНЯК) після завершення церемонії інтронізації.

За словами владики Ігоря, у очолюваній ним структурі наразі не передбачається жодних змін. Тому на перших порах єпархії новоствореної митрополії житимуть за звичним режимом.

«Кардинальних змін у єпархіях не варто очікувати, - сказав він. – Митрополит в управлінні хоча й має певні повноваження – збирати духовенство, брати участь у свяченні тощо. Але я не користатимусь цим правом у прийнятті надзвичайних стратегічних рішень. Принаймні в перші часи.

Говорячи щодо можливих термінів проголошення Патріаршого устрою УГКЦ, архиєпископ і митрополит Львівський Ігор наголосив, що Церква вже давно дозріла до такого статусу. Свідчення цьому нинішня інтронізація та проголошення Львівської митрополії. Тож тепер справа за Ватиканом.

«Нам залишилося тільки чекати. Чекати, щоби Папа вдарив печатку. І все!», - заявив митрополит Ігор.

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