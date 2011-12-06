Начальника Пенсійного фонду Львівщини можуть звільнити

Львів. 6 грудня. УНІАН. Своєї посади "за хамське ставлення його підлеглих до чорнобильців" може позбутися начальник Пенсійного фонду Львівщини. Таку перспективу для чиновника визначив після спілкування з пікетуючими ліквідаторами голова облдержадміністрації Михайло Костюк, передає УКРІНФОРМ.

"Половина питань, які задають пікетуальники - це результат зневажливого ставлення до них наших регіональних функціонерів, - зазначив Михайло Костюк.- Кожен другий чорнобилець зазнав його в обласному відділенні Пенсійного фонду. Його працівники підбирають людям різні епітети. Це - не функція чиновника - виясняти, чия правда важливіша: того, хто прийшов скаржитись, чи того, хто повинен вирішувати питання, вони не вправі ображати людей, - зазначив Михайло Костюк під час брифінгу у Львівській обласній раді.

"Я категоричний в цьому питанні. Якщо почую ще одну подібну скаргу, буду ставити питання про заміну керівника. Начальник Пенсійного фонзу запевняє, що подібне не повториться. Планує від завтра проводити спеціальні тренінги з підлеглими. Проте насамперед потрібно боротись із зазнайкуватістю окремих функціонерів", - сказав Михайло Костюк.

За словами керівника області, подібна ситуація спостерігається і в інших підрозділах. Зокрема, немає пільгового отоварення в аптеках на ліки для чорнобильців, оскільки фінансування відбувається без прив'язки до цієї категорії пільговиків.

Розмова голови облдержадміністрації з протестувальниками відбулася у наметовому містечку, яке останні розбили під облрадою. 100 чорнобильців мають намір цілодобово чергувати тут, поки вистачить сил відстоювати свої права. Як повідомив представник ГО "Матері Чорнобиля" Анатолій Бугай, пікет є продовженням громадських виступів чорнобильців з вимогами забезпечення їм соціальних гарантій. Крім початкової вимоги до центральної влади - виплачувати "чорнобильські" пенсії за рішеннями судів, пікетуючі мають вимоги до регіональної влади щодо належного медичного обслуговування, фінансування медикаментозного забезпечення та розв`язання соціальних проблем дітей чорнобильців.