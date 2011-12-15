Львівський губернатор візьме участь у відкритті головної ялинки Ватикану

Львів. 15 грудня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк 16 грудня візьме участь в урочистому відкритті головної ялинки на площі св. Петра у Ватикані.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, зелену красуню завдовжки 30 м привезли із Закарпаття. 40 менших ялинок із Львівщини прикрасять папські апартаменти.

Під час відкриття виступить Львівська державна чоловіча академічна хорова капела «Дударик» разом із ватиканським оркестром. Вони виконають традиційні українські колядки і щедрівки. Зі Львова приїдуть звіздарі, які відомі львів’янам із щорічної ходи звіздарів і вертепів.

Перед урочистим відкриттям Папа Римський Бенедикт XVI дасть аудієнцію українській делегації.



