У Львові на Різдво викладуть найбільшу у світі картину з пампухів

Львів. 28 грудня. УНІАН. У межах святкування Різдва у Львові відбудеться п’ятий міський фестиваль “Свято Пампуха”. Відбуватиметься фестиваль на площі перед Оперним театром. Головною родзинкою цьогорічного фестивалю буде встановлення 7 січня Рекорду Гіннеса – створення найбільшої у світі картини з пампухів.

Під час свята відбуватимуться конкурс пампухоїдів, конкурс господинь, в якому буде можливість почастувати всіх присутніх пампухами, спеченими за своїми унікальними рецептами, а окрім того, конкурс чортів та ангелів (кожен охочий зможе спробувати себе у цих ролях, і виступити на сцені фестивалю з віршем).

Організатори Свята запрошують дорослих приходити з своїми дітьми, адже дитяча розважальна програма є одним з елементів цьогорічного фестивалю.

Також протягом трьох днів на головній сцені перед Львівською оперою львів'яни та гості міста зможуть побачити понад 20 різдвяних вистав, та сповна відчути дух Різдва.

“Формат цього фестивалю - це родинне свято. Ми запрошуємо до нас всіх львів’ян та гостей міста, всіх тих, хто хоче відсвяткувати це світле і добре свято в родинному колі, співаючи разом колядки та смакуючи пампухами”, – зазначив організатор фестивалю Андрій Сидор

А вже незабаром після п’ятого Свята Пампуха Львів як культурна столиця України проведе ще два великих фестивалі: традиційне Свято шоколаду у лютому до Дня закоханих та вперше у Львові гастрономічний фестиваль “Львів на тарілці”.

ZAXID.NET