Презентовано логотип міжнародного аеропорту „Львів”

Львів. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові презентували новий логотип Міжнародного аеропорту «Львів».

Як передає кореспондент УНІАН, переможцем конкурсу на розробку логотипу став дизайнер Віктор ФЕДЮК.

Логотип, який відтепер символізуватиме міжнародний аеропорт „Львів”, представляє собою з‘єднані хвостові частини п’яти літаків, які нагадують корону „як символ королівського міста Лева”.

«Логотип повністю відображає те, що ми хотіли бачити. Ми хочемо, щоб наш аеропорт був найкращим і до нас та від нас літали в усі напрямки», - зазначив під час презентації директор з маркетингу Міжнародного аеропорту «Львів» Руслан САБАН.

Конкурс на визначення кращого логотипа тривав з 5 по 31 грудня 2011 року.

Як розповіла УНІАН менеджер з маркетингу МА „Львів” Галина ВИНАРЧИК, 78 компаній та фізичних осіб подали на конкурс більше 200 варіантів логотипу. Переважно це були роботи з України, але були роботи і з Польщі та Казахстану, зазначила вона.

За її словами, логотип буде наноситися на формений одяг працівників аеропорту, сувенірну продукцію, а також буде встановлений на новому терміналі львівського аеропорту.

Автор логотипа В.ФЕДЮК розповів, що його робота – це синтез літаків та корони, що відображає давню історію Львова.

