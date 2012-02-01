На Львівщині горіло дві вантажівки

Львів. 1 лютого. УНІАН. У Львівській області через несправності гальмівної системи загорілись два вантажних автомобілі.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС України у Львівській області, 30 січня в селищі Тудорковичі Сокальського району загорівся причеп вантажного автомобіля «Рено – Магнум». Вогонь знищив два колеса причепа, пошкодив металевий кузов.

За версією фахівців, пожежа виникла внаслідок несправності гальмівної системи автомобіля. Врятовано автомобіль та майна на 100 тис. грн. Прямі збитки від пожежі склали 10 тис. грн а побічні- 35 тис. 400 грн.

31 січня в Червонограді загорівся вантажний автомобіль «ДАФ» з причепом. Причиною пожежі стала несправність гальмівної системи причепа. В результаті вогонь пошкодив колесо, а також частково був пошкоджений брезент причепа. Прямі збитки від пожежі склали 1 500 грн, а побічні – 22 500 грн. Сам водій фури не постраждав.

Пожежні підрозділи запобігли розповсюдженню вогню з причепа на вантажний автомобіль.