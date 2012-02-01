24 жителів Львівщини госпіталізовано з обмороженням

Львів. 1 лютого. УНІАН. За минулу добу в пунктах обігріву МНС України, що розташовані на Львівщині, рятувальники надали допомогу 585 особам. Окрім пунктів обігріву у Львові, Дрогобичі та Стрию, силами МНС розгорнуто ще один у місті Старому Самборі. Загалом, у період з 26 січня по допомогу до рятувальників МНС звернулось 1 460 осіб.

Про це УНІАН повідомили у ГУ МНС України у Львівській області.

Протягом 31 січня зареєстровано три випадки обмороження людей. Зокрема, до Радехівської районної лікарні звернувся 51-річний мешканець села Середпільці, який при виконанні господарських робіт отримав обмороження обох стоп ІІ-ІІІ ступеня. У хірургічне відділення Самбірської районної лікарні місцевий мешканець поступив з обмороженням обох кистей рук середнього ступеня важкості. А житель с. Пониква Бродівського району зазнав обмороження пальців лівої руки. Загалом, у період з 26 січня, в лікувальні заклади області звернулось 28 громадян, що зазнали обмороження та переохолодження, з яких 24 – госпіталізовано.

«Я звертаюсь до громадян з закликом вжити всіх необхідних заходів, аби уберегти себе і своїх близьких від переохолодження та обмороження. Рекомендую скоротити перебування на морозі і без необхідності не виходити на вулицю. Попри розповсюджену у народі думку, вживання алкоголю сприяє розширенню судин та призводить до втрати тепла, що своєю чергою викликає швидке замерзання. Окремо звертаюся до очільників комунальних та аварійних служб області із закликом оперативно вживати необхідних заходів реагування на надзвичайні події та аварійні ситуації, що можуть негативно вплинути на забезпечення громадян теплом та на стале функціонування об’єктів забезпечення життєдіяльності», – зазначає начальник Головного управління МНС України в Львівській області Сергій Дмитровський.