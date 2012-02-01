Львів. 1 лютого. УНІАН. На Львівщині перебуває міжнародна делегація експертів ООН, які відвідали із робочим візитом 3-й окремий полк армійської авіації Сухопутних військ ЗС України у Бродах. Основна мета візиту – перевірка готовності вертолітного підрозділу щодо його включення до складу Місії ООН зі стабілізації в Демократичній республіці Конго. Про це повідомив УНІАН представник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Михайло Гриневич.

Під час брифінгу командир полку полковник Ігор Яременко повідомив, що особовий склад 3-го полку армійської авіації Сухопутних військ ЗС України приймає активну участь у багатонаціональних міжнародних навчаннях.

За його словами, більше 300 військовослужбовців полку приймали участь в операціях з підтримання миру у колишній Югославії, Косово, Сьєрра-Леоне, Лівані, Кувейті, Іраку та Ліберії. На даний час у складі 56-го окремого вертолітного загону миротворчого контингенту місії ООН У Ліберії проходить службу понад сотні військовослужбовців бродівського полку. Вертолітники залучені до участі в етапі ініціативи НАТО – Процес планування та оцінки сил, яка дає механізми повного залучення сил та засобів країн-партнерів до операцій з підтримки миру.

Міжнародні експерти ООН побували у парку, на аеродромі, у ТЕЧ полку, ознайомились із технічним станом вертольотів та спеціальної техніки, що входитиме до складу миротворчого контингенту Місії ООН зі стабілізації в Демократичній республіці Конго.

Довідка УНІАН. Головний штаб Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (МООНСДРК) розташований у столиці країни м. Кіншаса. Відповідно до Указу Президента України від 20 червня 2000 року № 806, у складі Місії ООН у Конго виконують завдання військові спостерігачі Збройних Сил України.

Зважаючи на те, що Україна має відповідні можливості, а також проведене у лютому 2010 року виведення трьох українських вертольотів Мі-24 з Ліберії згідно з планом поетапного скорочення Місії ООН у Ліберії, Секретаріат ООН звернувся до України з проханням розглянути можливість направлення підрозділу бойових вертольотів до МООНСДРК. У зв’язку з цим, планується направити до складу МООНСДРК український миротворчий контингент чисельністю до 200 військовослужбовців. Основне озброєння контингенту – чотири бойових вертольоти Мі-24, 43 одиниці техніки.

Законом передбачено, що фінансування витрат, пов’язаних з участю України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України з подальшим відшкодуванням цих витрат Організацією Об’єднаних Націй. Місцем базування миротворчого контингенту України на території Демократичної Республіки Конго пропонується визначити аеродроми Місії у м. Гома (Північне Ківу) з подальшим переміщенням двох вертольотів на аеродром у м. Бунія (Ітурі).

Завдання миротворчого контингенту України полягатимуть у веденні повітряної розвідки, спостереження, проведенні заходів стримування та вогневої підтримки наземних сил, забезпечення дій військ Місії, у тому числі пошуково-рятувальних операцій.