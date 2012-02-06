На Львівщині судитимуть за хабарництво митників і міліціонерів



Львів. 6 лютого. УНІАН. Прокуратура Львівської області скерувала до суду кримінальні справи проти двох інспекторів Львівської митниці та двох дільничних інспекторів міліції Львова, яких звинувачують у хабарництві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, Управлінням нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Львівської області закінчено досудове слідство у кримінальній справі про обвинувачення двох інспекторів одного з митних постів Львівської митниці у зловживанні владою і службовим становищем, а також у вимаганні та неодноразовому одержанні хабарів (ст.ст.368 ч.3, 364 ч. 3 КК України).

Зазначені працівники митного органу, упродовж жовтня минулого року, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вимагали та одержували хабарі від перевізників за пришвидшення процедур митного оформлення товарів і сприяння у переміщенні на митну територію України вантажів без оподаткування.

Вказаних правоохоронців звільнено з роботи у системі митних органів.

Відділом з розслідування злочинів щодо корупційних діянь управління нагляду прокуратури Львівської області скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням двох дільничних інспекторів одного із територіальних відділів органів внутрішніх справ міста Львова за вимагання та одержання хабара в сумі 3 тисячі доларів США та вчинення зловживання владою та службовим становищем, за ст.ст.368 ч.3, 364 ч.3 КК України.

„Правоохоронці, у грудні минулого року, створивши штучні умови нібито незаконного придбання і зберігання особою наркотичної речовини, вимагали та одержали від останнього неправомірну винагороду у розмірі 3 тисячі доларів США за не притягнення його до відповідальності за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів”, - інформує прес-служба.

Обвинувачених також звільнено із органів внутрішніх справ.

За такі протиправні діяння Закон передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, - наголошується у повідомленні прокуратури.