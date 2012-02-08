У Львові щодоби фіксується до 13 поривів на міських водогонах

Львів. 8 лютого. УНІАН. У Львові у зв’язку із сильними морозами почастішали випадки поривів на водогонах.

Центральна диспетчерська служба міського комунального підприємства «Львівводоканал» щоденно фіксує 8-13 поривів на міських водогонах, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Вчора бригади підприємства виїжджали 13 разів, аби ліквідовувати пориви. Лише у двох випадках була припинена подача води на кілька годин до помешкань львів‘ян.

«Сьогодні одна бригада «Львівводоканалу» виїхала на допомогу Галицькій районній адміністрації для відігріву стояків у будинках центральної частини міста», - уточнили у компанії.