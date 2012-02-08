На Львівщині за минулу добу жертвами пожеж стали троє людей

17:59, 08 лютого 2012
Львів
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Загинуло двоє львівських старожилів

Львів. 8 лютого. УНІАН. У Львівській області за минулу добу сталося 12 пожеж, жертвами яких виявилися троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, зокрема, 7 лютого під час пожежі у приватному будинку у Львові загинули 98-річний чоловік і 90-річна жінка.

Основною причиною пожеж було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, зауважили у ГУ МНС.

 

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