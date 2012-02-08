На Львівщині за минулу добу жертвами пожеж стали троє людей
17:59, 08 лютого 2012Львів
0 0
Загинуло двоє львівських старожилів
Львів. 8 лютого. УНІАН. У Львівській області за минулу добу сталося 12 пожеж, жертвами яких виявилися троє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, зокрема, 7 лютого під час пожежі у приватному будинку у Львові загинули 98-річний чоловік і 90-річна жінка.
Основною причиною пожеж було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, зауважили у ГУ МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter