Аеропорт Львова не цікавий світовим компаніям, – Колесніков

Львів. 9 лютого. УНІАН. До концесії Львівського та Донецького аеропортів не проявила інтересу жодна зі світових компаній. Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков.

"Львівський та Донецький аеропорти жодна зі світових компаній не хоче брати в концесію... А по "Борисполю" ми ведемо переговори з чотирма брендами", - сказав віце-прем'єр, повідомляє LB.ua.

Колесніков додав, що інтерес до концесії цих аеропортів може з'явитися тільки після збільшення пасажиропотоку.

За підсумками 2011 року пасажиропотік аеропорту "Донецьк" становив 830 тис. осіб, "Львова" - менше як 300 тис. осіб.

Нагадаємо, у списку десяти найгірших аеропортів світу для сну і відпочинку пасажирів Київський аеропорт "Бориспіль" опинився на п'ятому місці.

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