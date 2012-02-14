Львівська залізниця цього року планує освоїти 353 млн. грн.
На будівництві Бескидського тунелю
Київ. 14 лютого. УНІАН. Львівська залізниця цього року планує освоїти на будівництві нового двоколійного Бескидського тунелю завдовжки 1822 метри 353 млн. грн., з яких 250 млн. грн. - кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, решта - Львівської залізниці.
Як повідомили УНІАН у Львівській залізниці, загальна вартість об`єкту становить 102,7 млн. євро.
На сьогодні на об`єкті розпочато підготовчі роботи, які триватимуть до кінця 2012 року.
Наприкінці поточного року генпідрядник будівництва - приватне акціонерне товариство ”Будівельна асоціація ”Інтербудмонтаж” планує завершити підготовку проектної документації на будівництво.
На даний час на будівництві тунелю вже відсипано 17 тис. кубометрів дренажного грунту, прокладено три під`їзні шляхи загальною довжиною 950 метрів, почалося будівництво під`їзних автомобільних доріг, продовжуються роботи з перенесення електромереж, якими подаватиметься живлення для будівельних механізмів.
Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське у Карпатах і входить до п`ятого пан-європейського транспортного коридору Італія-Словенія-Угорщина-Словакія-Україна-Росія.
Новий Бескидський тунель завдовжки 1822 метри планується побудувати поряд з існуючим вже 125 років одноколійним, який знаходиться в аварійному стані. Будівництво нового тунелю має завершиться у 2015 році.
Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва і облаштування Бескидського тунелю.