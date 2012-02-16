Львівському губернатору присвоєно третій ранг держслужбовця

Указ Президента

Львів. 16 лютого. УНІАН. Львівському губернатору Михайлові Костюку присвоєно третій ранг державного службовця. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, Указом Президента України № 100/2012 від 15 лютого 2012 року Про присвоєння рангу державного службовця відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу» голові Львівської обласної державної адміністрації КОСТЮКУ Михайлу Дмитровичу присвоєно третій ранг державного службовця.



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