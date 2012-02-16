У Львові зменшується смертність – міськрада

Львів. 16 лютого. УНІАН. За останні роки у Львові встановилася чітка тенденція до зменшення смертності серед львів'ян загалом та серед працездатного населення. Про це сьогодні під час прес-конференції щодо підсумків діяльності медичної галузі Львова у 2011 році розповів начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

«Смертність, тобто кількість померлих людей, - це є об’єктивний показник роботи галузі. Якщо в нас впродовж останніх років кількість померлих людей постійно зменшується: від 2007 року до 2011 показник смертності знизився на 812 осіб, а в працездатному віці - на 451, то значить, я так вважаю, галузь працювала правильно, заходи проводились правильні, і це є прямий наслідок цих заходів”, - зазначив Володимир Зуб.

Він також зазначив, що цього річ планується продовжувати проводити акції профілактики різних хвороб, щоб роз’яснювати людям про необхідність збереження свого здоров’я, вчасного звернення до лікарів.