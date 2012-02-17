Екс-суддя Зварич звинуватив журналістів в упередженості

Київ. 17 лютого. УНІАН. Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ, засуджений судом першої інстанції до 10 років позбавлення волі за хабарництво, вважає, що журналісти упереджено висвітлювали його справу, тому попросив суд відмовити їм бути присутніми при розгляді його скарги на вирок в залі засідань Апеляційного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на початку судового засідання в Апеляційному суді після того, як суд виніс на обговорення учасників процесу можливість відеозйомки судового процесу телеканалами ТВі та Першого національного.

Висловлюючи свою позицію, І.ЗВАРИЧ сказав: «Жодна з телекомпаній, названа тут, не надала об’єктивних коментарів. Отже, жоден з присутніх журналістів, які вчинили цивільно-правове порушення проти мене, не можуть бути присутніми в цьому залі… Я вважаю, що журналісти телекомпаній, які протягом чотирьох років, а вже пішов п’ятий, упереджено висвітлювали перебіг подій у цій справі».

Крім того, екс-суддя додав, що жодного разу ЗМІ не питали його дозволу на використання його імені.

Суд, порадившись на місці, прийняв рішення дозволити журналістам бути присутніми в залі, але, водночас, не дав дозволу на проведення фото-, відеозйомки.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва оголосив вирок у справі екс-судді І.ЗВАРИЧА. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.