Львівські депутати хочуть від ВР закон про імпічмент Президента
Вимагають розглянути проект закону
Львів. 17 лютого. УНІАН. Депутати Львівської міської ради просять Верховну Раду України розглянути законопроект про імпічмент Президента України.
Як повідомив сьогодні УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ, 16 лютого на сесії Львівської міської ради депутати проголосували за звернення до ВР „з вимогою забезпечити реалізацію конституційного права народу України і невідкладно розглянути та прийняти проект закону «Про порядок імпічменту Президента України».
У тексті звернення, яке буде направлено до Верховної Ради України, зазначається, що „за два роки перебування при владі Віктора ЯНУКОВИЧА та його «команди», вони довели народ до крайньої межі. Вони відібрали в українців законні пільги, в підприємців - можливість заробляти на життя, в пенсіонерів – можливість вижити, в усіх мешканців України – можливість жити в нормальній державі. Змінивши в неконституційний спосіб Конституцію України, в народу фактично відібрали можливість впливати на владу. А тому імпічмент – єдиний спосіб позбутися авторитарного Президента”.
Також депутати наголошують на тому, що „оскільки практична реалізація імпічменту неможлива через відсутність чіткого механізму в чинному законодавстві, прийняття Закону України «Про порядок імпічменту Президента України» - першочергове завдання опозиції”.
„Законопроект про імпічмент Президента вже внесений до парламенту. Він покликаний забезпечити ефективність та прозорість процедури імпічменту. Необхідно усвідомити, що відчуття абсолютної безкарності у чинного Президента та його злочини проти народу - це великою мірою наслідок неможливості реалізувати процедуру імпічменту. А тому, ми звертаємося до Верховної Ради України з вимогою забезпечити реалізацію цього конституційного права для народу України! Невідкладно розглянути та прийняти проект Закону України «Про порядок імпічменту Президента України», - йдеться у тексті звернення, яке передано УНІАН.