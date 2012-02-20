Сергій Зюбаненко став підполковником міліції

Достроково присвоїли звання

Львів. 20 лютого. УНІАН. Начальнику Львівського міського управління міліції, майору Сергію Зюбаненку наказом міністра МВС України за високі показники в роботі достроково присвоєно звання – підполковник міліції. Про це УНІАН повідомили в МВС України. Окрім цього, у відомстві відмітили високий професіоналізм Сергія Зюбаненка. Як повідомляв УНІАН, 3 лютого особовому складу Львівського міського управління міліції представили нового керівника. Ним став майор міліції Сергій Зюбаненко. Після представлення начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко провів першу робочу нараду.

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