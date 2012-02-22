Наталію Королевську не пустили до військової частини у Львові

Львів. 22 лютого. УНІАН. Народного депутата Наталію Королевську разом з головою громадської організації ветеранів-афганців «Ніхто крім нас» Олександром Ковальовим не впустили на територію десантного полку у Львові. Депутат приїхала привітати військовиків з Днем захисника Вітчизни і привезла їм подарунки.

Наталія Королевська розповіла,що за дозволом відвідати військову частину зверталася до Міністерства оборони. Листа з аналогічним проханням до МОУ скерувала і організація «Ніхто крім нас». Для військових підготували святковий концерт і подарунки. Однак учора, 21 січня, вночі з’явилася інформація що у проханні і депутатці, і громадській організації відмовлено. Сьогодні ж вони марно стукали у зачинені на замок двері КПП та браму, –ніхто не відгукнувся.

«За нашою інформацією, вночі розпорядженням міністра оборони було суворо заборонено відвідування території полку як мені – народному депутату, так й представникам громадської організації «Ніхто крім нас». Крім цього, всіх солдат вигнали на полігон для того, щоб на території полку залишалося якомога менше людей», - підкреслила народний депутат.

За словами Королевської, поведінка військовиків порушує законодавство про народного депутата. Тим паче, що всі погодження на проведення заходу були отримані. «Як мінімум, мали би пояснити причини такої окупації військової частини у Львові», – обурюється вона.

Лідер УСДП також зазначила, що спрямує депутатське звернення до Генпрокуратури, СБУ та інших компетентних органів з вимогою негайно провести розслідування даної ситуації.

«Такі вчинки з боку влади свідчать, що у неї посилюється страх перед нормальними людьми, які хочуть напередодні свята привітати і виконати свої службові обов’язки», - додала Королевська.

«Ми привезли подарунки, підготували концерт, але вчора після обіду нам сказали категоричне ні. І не лише нам, а й народному депутатові, що нечувано. Кожен, хто це бачить, робить висновок, що навіть добро в нашій країні під забороною», – зауважив Олександр Ковальов.

На останок Наталія Королеська додала, що вони намагатимуться все-таки передати військовим подарунки, які зібрали для них підприємці з ГО «Відсіч».

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