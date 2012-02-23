Львівську ОДА пікетували підприємці і чорнобильці

Львів. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові підприємці і чорнобильці провели акцію протесту „проти соціального знищення українського народу”.

Біля приміщення Львівської ОДА на акції пікетування зібралося близько 200 представників підприємницьких організацій з Львівщини, Вінниці, Тернополя, Івано-Франківська Хмельницька, Рівного та чорнобильці Львова.

Учасники акції скандуючи „Банду геть!” тримали плакати з написами: „Азарова – у відставку!”, „Ні – податковому терору!”, „Львів – Прип’ять – ми ще живі” і десятки прапорів із символікою Всеукраїнського громадського руху „Вперед!”.

Підтримати акцію підприємців і чорнобильців у Львові приїхала народний депутат України, голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія Королевська.

Учасники акції висловили свій протест проти дій влади щодо підприємців та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС і „проти соціального знищення українського народу”.

На акції було озвучено резолюції до Уряду і Президента України, а також голів обласних державних адміністрацій та місцевих рад в Україні з вимогою терміново провести збір підписів щодо внесення змін до Конституції з метою «встановлення спрощеного механізму відкликання народних депутатів та інших питань», зупинити дію Податкового кодексу, не допустити прийняття Закону України «Про внутрішню торгівлю», скасувати Пенсійну реформу та накласти мораторій на підвищення комунальних тарифів.

Як зазначив один з організаторів акції, співголова ВГР „Вперед!” Руслан Секела, „сьогоднішня акція у Львові – це ультиматум владі”.

„Ми висуваємо владі ультиматум: якщо і надалі ігноруватимуться вимоги підприємців, чорнобильців та афганців, то ми будемо вдаватися до більш радикальних дій. У наших планах до кінця лютого провести акції протесту в обласних центрах України, з березня розпочати протестні акції у Києві, а в квітні – розпочати всеукраїнський наступ на владу у формі пішої ходи з обласних центрів до Києва під Адміністрацію Президента і Кабінет міністрів”, - заявив Руслан Секела.

