На Львівщині чадним газом отруїлося шестеро осіб

11:34, 24 лютого 2012
Львів
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У тому числі дві дитини

Київ. 24 лютого. УНІАН. На Львівщині чадним газом отруїлося шестеро осіб, у тому числі дві дитини 2004 та 2008 р.н.

Як повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався сьогодні вночі у с. Семенівка Пустомитівського району у приватному житловому будинку через порушення правил монтажу та експлуатації газового обладнання.

Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до медичних закладів м. Львова.

 

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