Київ. 24 лютого. УНІАН. На Львівщині чадним газом отруїлося шестеро осіб, у тому числі дві дитини 2004 та 2008 р.н.

Як повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався сьогодні вночі у с. Семенівка Пустомитівського району у приватному житловому будинку через порушення правил монтажу та експлуатації газового обладнання.

Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до медичних закладів м. Львова.