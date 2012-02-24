Порушено справу проти начальника лісовпорядної експедиції
Незаконно виплатив 1,5 млн. грн.
Київ. 24 лютого. УНІАН. На Львівщині Службою безпеки України за порушення бюджетного законодавства, що призвело до незаконної витрати понад 1,5 млн. грн., порушена кримінальна справа стосовно начальника Львівської державної лісовпорядної експедиції.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що протягом 2008-2011 р.р. для ведення, охорони та захисту лісового і мисливського господарства регіону відомству було виділено майже 12 млн. грн. Однак, всупереч бюджетному законодавству, керівництво Експедиції незаконно виплатило частину цих коштів співробітникам, які не виконували лісовпорядні роботи і не мали права на їх одержання.
Слідчими Управлінням СБУ у Львівській області стосовно начальника Львівської державної лісовпорядної експедиції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.210 (порушення законодавства про бюджетну систему) Кримінального кодексу України.