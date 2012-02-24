На Львівщині вилучено партію фальсифікованої горілки

Львів. 24 лютого. УНІАН. У Львівській області працівники податкової міліції в одному з районних центрів затримали вантажний автомобіль, який перевозив понад 12 тис. пляшок фальсифікованої горілки, замаскованої під етикетками відомого заводу-виробника.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби у Львівській області.

За словами начальника податкової міліції Львівщини Руслана ПЛЮЩА, алкогольні напої були передані на експертизу, результати якої підтвердили, що вони не відповідають вимогам діючого державного стандарту України, а також становлять загрозу для життя та здоров’я людей при їх вживанні.

Загальна сума вилученого фальсифікованого алкоголю становить близько півмільйона гривень.

За цим фактом порушено кримінальну справу.